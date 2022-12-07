葡萄牙賽前公布與瑞士對決先發名單，總教練桑托斯竟然將陣中頭號大將C.羅納多放在替補，讓球迷大吃一驚。

C羅在預賽首戰雖然靠著12碼罰球破門，成為世界盃史上第一位連續5屆進球的球員，但實際上3場預賽狀態不是很理想，導致葡萄牙球迷非常不滿，大多數球迷認為他是先發11名球員中表現最差的一位，甚至超過7成球迷認為應該將C羅降為替補。

沒想到球迷的呼喊聲被桑托斯聽在耳裡，由菲立克斯先發，C羅在板凳席上待命。桑托斯此役或許有另一種想法，那就是避免雙方踢和進入PK大戰的時候，C羅能夠發揮穩定軍心的作用。