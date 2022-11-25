9-10月期統一發票已開獎公布，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「11174120」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「59276913」，20萬元的3組頭獎中獎號碼分別為「18079936」、「20591738」及「64500205」。
萊爾富本期開出特別獎1000萬元1組。萊爾富表示，這期9-10月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃縣觀音店，這位幸運兒僅消費125元購買1包菸品，就中了1000萬元特別獎。
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