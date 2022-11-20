第59屆金馬獎於昨（19）日晚間在國父紀念館舉盛大舉行，眾所矚目的紅毯搶先登場，眾星個個精心打扮，爭奇鬥艷。香港文青女神袁澧林憑藉《窄路微塵》爭影后，她以一襲細肩帶白色印花拼接禮服亮相，優雅中又帶有一絲性感，頗受好評。

典禮當天，袁澧林頂著一頭俐落短髮，禮服與鞋子都以Chanel為主，上身蕾絲V領露出大片的白皙酥胸，禮服的下半部則是黑白印花拼接，看起來非常前衛，與她平時文青氣質的形象有點差距，但又帶點性感小心機，頗受好評。

袁澧林在《窄路微塵》中出演年輕的單親媽媽，帶着女兒求生存，經濟條件差，只好住窄小、封閉、沒有任何窗戶的劏房，冷氣壞了也沒錢維修。她表示這次揣摩單親媽媽的角色，「這個角色面對著許多困境，在香港大家經歷疫情，為了生存，大家有許多的掙扎，我覺得這個角色表現了她的生命力。」

香港電影《窄路微塵》描述疫情下百業蕭條，基層小人物在困境中掙扎求生的故事，由新銳導演林森執導，並由張繼聰、袁澧林、區嘉雯、朱栢康及朱栢謙主演，其中張繼聰、袁澧林雙雙以此片入圍影帝、影后，備受肯定。