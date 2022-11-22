金片子首獎《兄弟之間》劇組開心上台領獎以及60萬獎金。（圖／影委會提供）

汪小菲和張蘭嗆聲大S跟具俊曄的新聞持續延燒，22日林柏宏出席金片子大賽頒獎典禮，被問到時事題，汪小菲心心念念幫大S購入的百萬名牌床墊，林柏宏笑說：「床墊就是消耗品，乾淨舒服最重要。」也說自己以往送出去的禮物不會拿回來，曾送過單價最高的東西是項鍊，價值約6位數，儼然是大度前男友代表。

林柏宏還提到，自己面對感情糾紛不太會用吵架的方式解決，因為他就是那個在爭執中會受傷的人，「可能我邏輯太清楚，吵架會很清楚地條例出事情真相，所以就盡量不吵。」同時他也懂得避嫌，分手後不會刻意聯絡對方。

林柏宏有在嘗試電影幕後工作，曾經當過監製的角色，現在也有一個正在創作的作品，「我現在35歲，會拍35歲的故事，應該是會朝長片邁進。」他明年1月滿35歲，周遭的同儕不少人都已結婚，當然其中也有離婚的，他說：「我覺得時間會帶走一些東西，幾年過後大家又各自展開新生活，我要分享的感覺，是這些東西都是自己的選擇。」

本屆金片子大賽最大獎「金片子首獎」，由吳震亞、羅能華主演的《兄弟之間》獲得，且《兄弟之間》還一舉拿下最佳導演獎、最佳劇本獎，成為本屆最大贏家。「評審團大獎」頒給《大雨無久落》、「評審團特別獎」得獎作品為動畫片《Stryker：先鋒任務》。