汪小菲在今日凌晨約1點20分左右突開直播，吸引上萬名網友湧入直播間觀看。豈料，畫面中，出現一名妙齡女子身影，讓網友質疑女子身分就是張穎穎。對此，她稍早前於微博上發文回應。

汪小菲自從與大S離婚後就多次傳出與張穎穎過從甚密，甚至被拍到十指交扣的畫面，不過張蘭打死不認，還暗指張穎穎是「臭蟲」，並表示自己挑媳婦沒有太多考量，「沒有什麼條件！靠緣分，一切隨緣！要求不高，但首先要善良」，汪小菲則護航張穎穎：「我們不要對任何人進行人身攻擊，那個誰誰誰所說的所有東西不代表我的想法，不代表我的語意」，而張穎穎也在恰好時機於抖音中更新影片，並以文字寫下：「『心軟』不代表好欺負」。

張穎穎稍早在微博發文解釋在直播中入鏡的原因，她表示「因為神經都一直繃著，我昨晚確實熬不住睡著了，一會他家人打電話過來，說他在直播，我一驚趕緊起來，一邊與家人保持通話，一邊看他在幹嘛，迷糊之中見他躺在那裡就以為沒有在直播了。『我在呢』，便是給對方交代。他的家事我不便參與，但是我希望他能好好，快樂起來。我想大家也是這麼希望的。緣聚緣散，一切都是緣分，希望他能掙脫牢籠，不再痛苦。」此外，還提到汪小菲因為近日事件心力交瘁，一直處於非常崩潰的邊緣，並指出「她能做的只有安撫他的情緒，不讓他碰手機與看新聞」。