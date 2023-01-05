蔡衍明愛心基金會每年3節都會致贈5000元紅包及禮品給有需要的家庭，隨農曆春節將屆，今蔡衍明愛心基金會跟南華大學師長、學生志工送暖給溪口鄉、民雄鄉3戶弱勢人家，溪口鄉長孫維聰、民雄鄉長林于玲皆陪同到場，收到基金會的春節暖意，受贈者都相當開心。
蔡衍明愛心基金會2023年春節慰問金，全台總計發放2258戶，金額達1129 萬元，其中嘉義縣共發放100戶50萬元，基金會指出，與南華大學自2016年合作至今，已聯手關懷近2000戶弱勢民眾。
今蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫等人，與南華副校長林辰璋、學生志工一同到個案家訪問，首站來到溪口鄉陳允重阿公家，陳阿公與太太皆已年邁，身體功能退化，倆老與有肢體障礙、無工作能力的4子陳天德同住。陳天德說，過年快到了，收到基金會的紅包和餅乾等物資，內心有說不出的感動。
今送愛行程最後一站來到民雄鄉，個案郭義雄夫妻倆年近80歲，仍自力照顧重度身心障礙的長子，郭妻說，第一次收到基金會5000元春節紅包和禮品「非常感激、非常好」。
孫維聰說，溪口鄉是資源相對少的鄉鎮，感謝基金會和南華師生長期對弱勢民眾的關懷，讓他們在歲末寒冬中感受到社會的好。林于玲感謝蔡衍明愛心基金會為邊緣家庭送上新春祝福，讓個案感受到冬日裡的溫暖，也盼能有更多團體為地方多注入一點關懷力。
林辰璋則說，南華與蔡衍明愛心基金會的合作進入第8年，有很多個案因董事長蔡衍明的關心和紅包，得以好好過節。
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