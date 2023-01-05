蔡衍明愛心基金會與南華大學師生針對3戶弱勢家庭送上5000元旺福紅包和餅乾等物資，學生志工還幫阿公按摩。（呂妍庭攝）

收到蔡衍明愛心基金會與南華大學師生特地送來的旺福紅包和餅乾物資，民雄鄉個案郭義雄夫妻既感動又窩心。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會跟南華大學師長、學生志工送暖給溪口鄉、民雄鄉3戶弱勢人家，民雄鄉長林于玲陪同到場。（蔡衍明愛心基金會提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

蔡衍明愛心基金會跟南華大學師長、學生志工送暖給溪口鄉、民雄鄉3戶弱勢人家。（蔡衍明愛心基金會提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

蔡衍明愛心基金會每年3節都會致贈5000元紅包及禮品給有需要的家庭，隨農曆春節將屆，今蔡衍明愛心基金會跟南華大學師長、學生志工送暖給溪口鄉、民雄鄉3戶弱勢人家，溪口鄉長孫維聰、民雄鄉長林于玲皆陪同到場，收到基金會的春節暖意，受贈者都相當開心。

蔡衍明愛心基金會2023年春節慰問金，全台總計發放2258戶，金額達1129 萬元，其中嘉義縣共發放100戶50萬元，基金會指出，與南華大學自2016年合作至今，已聯手關懷近2000戶弱勢民眾。

今蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫等人，與南華副校長林辰璋、學生志工一同到個案家訪問，首站來到溪口鄉陳允重阿公家，陳阿公與太太皆已年邁，身體功能退化，倆老與有肢體障礙、無工作能力的4子陳天德同住。陳天德說，過年快到了，收到基金會的紅包和餅乾等物資，內心有說不出的感動。

今送愛行程最後一站來到民雄鄉，個案郭義雄夫妻倆年近80歲，仍自力照顧重度身心障礙的長子，郭妻說，第一次收到基金會5000元春節紅包和禮品「非常感激、非常好」。

孫維聰說，溪口鄉是資源相對少的鄉鎮，感謝基金會和南華師生長期對弱勢民眾的關懷，讓他們在歲末寒冬中感受到社會的好。林于玲感謝蔡衍明愛心基金會為邊緣家庭送上新春祝福，讓個案感受到冬日裡的溫暖，也盼能有更多團體為地方多注入一點關懷力。

林辰璋則說，南華與蔡衍明愛心基金會的合作進入第8年，有很多個案因董事長蔡衍明的關心和紅包，得以好好過節。