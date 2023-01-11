新北地檢署今日指揮廉政署搜索並約談新北殯葬處人員，詳細案情待檢連釐清，新北市府指出，殯葬人員遭搜索一事是由殯葬處發掘，目前已經移送廉政署報請新北地檢指揮偵辦，涉案人員皆是殯葬處火化場及殯儀館基層工作人員，不論職位高低，市府絕不容許貪瀆不法情事發生，將全力配合偵辦作業，力求勿枉勿縱。

另外，針對部分人員配合調查暫無法執勤部分，因涉及人民身後大事，市府已立即召回休假人員，啟動備用人力機制，不影響火化場及殯儀館運作，後續將配合偵辦以外，也將持續精進各項預防作為，澈底清除殯葬紅包文化。