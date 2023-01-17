吳次長頒發加菜金給消防署執勤人員，由副署長李永福代表接受。（消防署提供）

吳堂安至消防署指揮中心及國家搜救指揮中心慰勞值勤人員。（消防署提供）

為慰勉消防署及國搜中心同仁常年執行防救災業務守護民眾生命財產安全辛勞，內政部政務次長吳堂安今（17）日下午至行政院國家搜救指揮中心及消防署致贈加菜金，感謝值班同仁春節期間犧牲假期堅守崗位，親切與每位同仁握手問候。

吳堂安表示，國搜中心及消防署是全年無休、即時應變的防救災單位，當災害發生或有發生之虞時，立即第一時間迅速應變，調度全國搜救資源投入救災，即時掌握災情訊息並隨時更新，提供新聞媒體與社會大眾瞭解；吳次長也特別期勉執勤同仁持續堅守崗位提高警覺，讓民眾平平安安過好年。

他強調，政府相當關心消防人員服勤辛勞及身體健康，為保障人員健康權，已於111年12月29日公布新修訂《各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點》，另112年開始超勤報支加班費上限提升至1萬9千元，期待能最大限度提高輪班輪休人員的保障。

吳堂安說，農曆春節一直以來都是國人重視的大節日，更是闔家團圓的美好時光，對於在年節休假期間，犧牲假期堅守崗位的全國消防及防救災人員，表達深深的感謝，並預祝同仁佳節愉快。