行政院長蘇貞昌19日宣布已向總統蔡英文請辭，蔡英文隨後也同意，並表示將在農曆春節期間進行新內閣調整。外界都認為前基隆市長林右昌入閣的可能性很高，甚至直指他將接任內政部。基隆市長謝國樑20日上午表示，若林接內政，希望能推動基隆改制直轄市進程。

謝國樑20日上午赴基隆市安樂市場發放象徵「一元復始」的一元紅包，並視察中山區中山派出所，希望同仁能夠協助推動路口禮讓行人的政策。談到蘇揆辭職時，謝國樑表示，蘇內閣的「施政不支持率」很高，此時內閣改組對國家來說是有正面助益的。

當問到對未來新內閣有什麼期許時，謝國樑表示，外傳前市長林右昌將會入閣，甚至直指他將接任內政部長，若傳言為真，他要先向林右昌致意恭喜。謝國樑說，基隆市前市長入閣，而且負責範圍還包括警政，當然值得恭賀。

謝國樑說，他上任後第一次市政會議中便提到，他將推動基隆升格直轄市的進程，這屬於國土規畫範疇，也屬於內政部的職權。謝國樑表示，若外界傳言為真，林右昌接掌內政部，他也將待林右昌接任上手後，以基隆市長身分拜會，就基隆市升格相關議題向林請益。

謝國樑表示，若林右昌接任內政部，希望能夠與他前後任基隆市長攜手合作，共同推動基隆升格直轄市的進程，讓基隆市民也能夠享有直轄市民權益。