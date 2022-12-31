12月23日，日本防衛省提出了彈道飛彈防禦驅逐艦（ballistic missile defense destroyers, BMDD），也叫神盾系統裝備艦(Aegis system-equipped vessels ,ASEV)它將是一種排水量破2萬噸的大軍艦。

海軍新聞(Naval News)報導，2016年，日本防衛省計畫在本州北部(山形縣、秋田縣和青森縣擇一)與本州南部(山口縣、島根縣擇一)部署2套陸基神盾防禦系統，應對北韓的飛彈威脅。然而場址發生困難，2020年只能取消該計畫。隨後日本採取「軍艦部署」的替代方案，也就是BMDD，或叫ASEV。

日本防衛省在文件中特別解釋，這2艘ASEV與其他神盾艦功能不同，它們具備比現有神盾驅逐艦，具備更專業與強大的反飛彈防禦能力，與日本現有的神盾艦金剛級、愛宕級與摩耶級，採用SPY-1D被動相控陣雷達(PESA)不同， ASEV將採用洛克希德馬丁公司的 AN/SPY-7 主動相控陣雷達(AESA)，追蹤彈道飛彈威脅，以及高超音速滑翔飛行器 (HGV)的能力更為精進。

官方提出的概念圖片顯示，ASEV配備64具垂直發射單元(VLS)，前甲板6×8、4×8 在直升機機庫上方。

目前尚不知2艘ASEV有哪些攔截飛彈，可能會配備雷神公司(Raytheon )的標準3型(SM-3)與標準6型(SM-6) ，以及其他未公開的武器，比如美國發展中的高超音速飛彈攔截器。

新的雷達與各種飛彈都使ASEV變得相當巨大，長約210公尺，寬40公尺，標準排水量2萬噸，船員約 110 人。也就是說，這軍艦已到了巡洋艦等級，僅比日本海上自衛隊最大的艦艇-出雲級航空母艦略小一些，出雲級全長248公尺，標準排水量19000噸。