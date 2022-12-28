中國大陸取消出入境限制，外企對此持正面態度。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，對於投資者而言，這是向正確方向邁出的一小步。他樂觀認為，中國有強大的復甦基因，也許在明年第二季就能看到更多正常業務的恢復。

德國之聲報導，伍德克對大陸宣佈從1月8日起取消防疫入境限制的決定表示歡迎。他說，對於投資者而言，這是向正確方向邁出的「一小步」。

伍德克強調，這將是許多必須邁出的步伐之一，「開放意味著我們的在華員工可以再次去歐洲培訓，而我們的總裁們也終於可以從德國飛過來了。與此同時，我們依然有很多不確定性。」

他還說，病毒的迅速擴散給企業帶來了短期困難，「我們將度過一個艱難的冬天，才能抵達更好的明年」。此外，航空公司也需要在多年的削減航線後，重新提升往來中國的航班。

伍德克及其代表的中國歐盟商會此前曾呼籲中國政府摒棄清零防疫策略，並改善疫苗接種行動。現在，伍德克依然對未來充滿希望：「中國有著強大的復甦基因。也許在明年第二季度，我們就能看到更多的正常業務。」