上一次於下薩克森邦卑爾根（Bergen）訓練場演習中失能的「美洲獅」步兵戰鬥車（Puma IFV）大多恢復運作了，目前還差一輛，很快就能就緒，上週末，製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）對18輛壞掉的美洲獅當中的17完成了修復，不過德國防長認為，這遠遠還不及完成。

據德國《圖片報》（Bild）3日報導，萊茵金屬公司的一位發言人表示，大部分車輛的損害都不大，只有1台的油箱因為電纜起火而需要大幅翻修。但這就是好消息的結束。有缺陷的步兵戰鬥車，仍然遠遠不適合戰爭。德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）的1位發言人說，國防部目前正在「與所有相關方」合作，制定一個可以讓美洲獅「也可以在長期的戰鬥條件下使用的計劃。」這肯定會多花需要一些時間。

#Germany: According to a spokesman for the Ministry of Defense, the #Puma tank should "also be able to be used under combat conditions in the long term".

Until now, the tank was apparently intended for something else.#Lambrecht #Scholz #Russia #Ukrainehttps://t.co/pCQfJrG8y5 — Krus & Stern (@krus_stern) January 2, 2023

德國聯邦國防軍（Bundeswehr）仍然得先換回貂鼠式步兵戰鬥車，美洲豹在2021年雖然被宣佈已可投入戰鬥。然後在2022年12月，第10裝甲師師長巴特勒（Ruprecht von Butler）少將在下薩克森邦的演習後不得不報告，所部署的18輛美洲豹坦克中沒有1輛能完整地通過實戰演習測試。

德國防部目前正在與廠商合作，籌備一個計畫好讓美洲獅「也可以在長時間的戰鬥條件下使用的計劃。」（Rheinmetall）

國防部長蘭布雷希特在聖誕節前不久踩下了緊急剎車，美洲豹步兵戰車從北約「高度戒備聯合特遣隊」（VJTF）中抽回，必須使用舊型的貂鼠來駕駛。部長還喊卡購買更多美洲獅步兵戰鬥車的計劃。

反對派重砲抨擊，蘭普雷希特：「上樑不正下樑歪」（Fisch stinkt vom Kopf），儘管車輛得到了快速修復，但國防部還沒有解釋這些故障是如何發生的。蘭普雷希特曾承諾透明。遲緩的澄清使反對派感到惱火。基民／基社聯盟黨團（CDU/CSU Union）議會黨團的國防政策發言人哈恩（Florian Hahn）對《世界報》（Welt）說：「對於擁有指揮和控制權的人來說，她自己的聖誕假期似乎比最終澄清事情更重要。如果有人想知道德國聯邦國防軍目前的不足之處，可以說。魚從頭開始發臭。」他繼續砲轟這位部長違背了她自己的承諾——盡快建立透明度。