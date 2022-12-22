裕隆集團旗下裕融企業（9941）22日需宣布與綠界科技（6763）換股結盟，合作搶攻線上金流多元服務商機。裕融與綠界將以增發新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為裕融企業1,275,000股換發綠界科技500,000股，預計交易完成後，裕融將持有綠界約2.72％普通股股權，綠界將持有裕融約0.26％普通股股權。未來綠界將與裕融子公司裕富數位資融合力加速推進線上交易的多元分期服務。

裕融表示，裕富數位資融2016年成立至今，是近五年全台累積無卡分期承作件數最高的公司，合作銷售商累積數千家，分期市占連年保持市場第一，累積分期會員數高達91萬戶，2021年稅前營業淨利達12億元，同年營業利益率達43.7％，優於市場上同類型分期公司，成為裕融企業重要的獲利引擎之一。

裕融指出，裕富數位資融主要業務涵蓋機車、重機、消費品，有別於傳統資融公司，以結合金融與科技，提供消費者更快速、簡便的支付及分期工具，主打低申請門檻之無卡分期，更是新北企業優先暨唯一發展創新金融模式的公司，於2022年榮獲第一屆新北企業精典獎。

綠界成立於1996年，為台灣最早發展的金融科技服務公司，專為企業用戶及個人商家串接金流、物流、電子發票及票券發行管理，並涵蓋超商代收付、貨到付款、門市銷售POS機等實體服務，在中小型電商市占率已逾7成，成為台灣第三方支付的領導品牌。

近年來疫情影響，電商與數位轉型爆炸性成長，使綠界處理總金額量GMV不斷攀升。全球每年線上刷卡與分期交易量也持續上揚，分期商機更是不容小覷。綠界預計明年度在線上付款頁導入裕富數位資融的分期系統，將為消費者打造更輕鬆的支付模式，也有望以更多元的支付方式促成電商業績之高峰，兩大產業龍頭攜手，將提供給消費者更完整的全情境分期模式。

透過本次策盟，將使裕融及綠界產生客戶交互行銷及通路應用互補之綜效，增加經濟規模之效益，一同打造更完善的全方位金流服務，為雙方帶來業務及獲利成長的動能。而藉由本次股份交換案，將深化裕融與綠界的合作關係，成為彼此長期的策略合作夥伴，共同擴大消金事業規模。