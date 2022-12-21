南投縣信義鄉「踏雪尋梅」24日登場，除了手做泡菜，也可以體驗親子手洗愛玉樂趣。（廖志晃攝）

南投花卉嘉年華由埔里「心花路Fun」打頭陣，緊接著信義鄉「踏雪尋梅」24日登場，梅樹經冬雨澆灌，零星梅花綻放，預估下月5日花開約5成。信義鄉長全志堅、信義鄉農會總幹事何建中等人21日嘗試手洗愛玉，呼籲遊客此周末來賞梅花，體驗手洗愛玉的樂趣，平安夜參加羅娜耶誕晚會，感受佳節氣氛。

信義鄉農會表示，近日寒流帶來一些水氣，梅子夢工廠周邊的梅樹經過冬雨滋潤，零星梅花綻放，枝條上密集的小花苞清晰可見，預估下月5日梅花可望開4成、5成，預估元月中左右幾近滿開，將是最佳賞花期。

信義鄉長全志堅、信義鄉農會總幹事何建中等人嘗試手洗愛玉，呼籲遊客來賞梅花。（廖志晃攝）

全志堅建議遊客來信義賞梅花之餘，可以到梅子夢工廠採購葡萄、高麗菜、彩椒等農特產品，再到東埔泡溫泉、喝高山茶。而信義鄉旅遊交通網絡初步建置完成，遊客若不開車，可搭乘多線巴士，前往地利、雙龍、羅娜、望鄉等部落旅遊，甚至可以從梅子夢工廠出發，經草坪頭、塔塔加前往嘉義阿里山。