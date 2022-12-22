南投林管處開辦精油萃取課程，實現森林循環經濟。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

南投林區管理處為使林業經營過程中，產生的剩餘資材再利用，達到森林循理經濟目標，22日在丹大工作站舉辦「森林精油萃取訓練實作」課程，有20多位對精油萃取有興趣的部落族人、林業合作社與林務人員共襄盛舉。

精油是從植物的根、莖、葉、花、果實及種子等部位，萃取出的高揮發性的植物次級代謝物，具有香味，可以溶解於酒精及各種油脂；精油萃取方法包括蒸餾、冷壓、脂吸及溶劑萃取等不同方法，依原料種類及特性採用不同萃取方式。

林管處示範操作的萃取設備是水蒸氣蒸餾法，將植物體與水分開，水蒸氣直接通過植物體精油餾出，再經過冷卻取得最後精油及純露；精油常被添加於室內芳香、薰香精油及化妝品中，香味有讓人放鬆心情的感受。

林管處特別邀請台大實驗林管理處鄭森松博士、莊閔傑博士兩位專家擔任講師，從林業剩餘資材的前置破碎處理、精油萃取原理及設備等進行說明與操作示範，讓參加人員都有滿滿收穫。

南投林管處處長李政賢表示，為達成森林淨零碳排的政策目標，林務局透過永續森林經營理念與管理手段，讓林業剩餘資材有循環再利用機會，所以特別規畫在信義鄉布農部落周邊的丹大工作站，設置可移動式小型萃取精油設備，藉由簡易操作的精油萃取設備，將林業剩餘資材再利用，開發特有林木精油，打造成森林循環經濟示範點，未來會不定期在原民部落舉辦培訓課程，協助部落發展在地多元特色，提升部落經濟及增加就業機會，落實森林資源與原住民共享政策。