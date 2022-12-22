南投縣長當選人許淑華，即將於25日宣誓就職，縣府各局處首長，除了日前公布的副縣長王瑞德等5人異動，所有局處長名單也都定案，由於延續藍營執政，多數首長都繼續沿用，也讓局處長吃下定心丸。

許淑華日前公布的小內閣名單，包括前水利署長王瑞德擔任副縣長，前縣府機要祕書邱紹偉接掌計畫處長、簡青松接任工務處長、林琦瑜接任地政處長，許淑華國會辦公室主任蔡明志擔任新聞及行政處長。

許淑華22日公布縣府局處首長完整名單，副縣長王瑞德（新任）、祕書長洪瑞智、民政處長吳燕玲、財政處長李良珠、教育處長王淑玲、建設處長李正偉（擬調台中市都發局，待確定後調整）、工務處長簡青松（現地政處長）、觀光處長陳志賢、農業處長陳瑞慶、社會及勞動處長林志忠、地政處長林琦瑜（現新聞及行政處長）、新聞及行政處長蔡明志（新任）、計畫處長邱紹偉（新任）、人事處長李政憲、主計處長陳美秀、政風處長李俊樓。

警察局長黃永志、消防局長林聰吉、衛生局長陳南松、環境保護局長李易書、文化局長林榮森、稅務局長吳毓紘、原住民族行政局長史強。