連江縣政府公布春節小三通專案航班資訊。（連江縣政府提供）

連江縣府今（28）日公布春節小三通專案1月1日起開放訂位，乘客向所屬航商訂位，開航前1小時，持有效證件正本至船公司售票櫃台核對名冊，依航商公告票價付款取票。乘客須持48小時內核酸陰性證明，否則將原船返回，乘客逕行自費2000元（僅限申請小三通證明使用價格）至連江縣立醫院申辦。

連江縣112年春節小三通專案航班資訊：

一、依據大陸委員會111年12月26日院授陸經字第1110301016B號函，自112年1月7日至112年2月6日止，以金門、馬祖地區之民眾及陸配等為限。

二、依上述規定為辦理乘客戶籍查核，請設籍馬祖民眾提供身份證、護照、臺胞證，陸配身分提供配偶身分證、大陸身分證、居留證、往來台灣通行證 (以上均為影本)，依航班表辦理訂位，截止期限為開航前1日中午12時。

(一) 諮詢電話： 連江縣交通旅遊局 0836-25125＃304

(二) 訂位電話：

南北海運：0836-22938

大和航業：0836-22130

長億海運：0836-26169

福州程泰：0836-23031、0921-930952

三、於訂位截止期限後，檢附名冊查核比對設籍地，開航前1日下午16時，檢送合格名冊至移民署、航港局及航商，未符合搭乘資格者，則以電話通知取消訂位，所附證件影本逕行銷毀不退還。

四、開航前1小時，持有效證件正本至船公司售票櫃台核對名冊並付款取票（依航商公告票價）。

五、依陸方檢疫規定，乘客須持48小時內核酸陰性證明，否則將原船返回，請乘客逕行自費 （2000元，僅限申請小三通） 至連江縣立醫院申辦。

六、未盡事宜另行補充之。

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