主計長朱澤民監交下，縣長許淑華走馬上任，成為南投縣建縣72年來首位女縣長。（楊靜茹攝）

許淑華亮麗短髮，加上身穿黑色洋裝、搭配黑色細根高跟鞋，立即成為全場嬌點。（楊靜茹攝）

南投縣第19屆縣長宣誓就職及交接典禮25日在文化局演藝廳舉行，行政院主計總處主計長朱澤民監交下，縣長許淑華走馬上任，成為南投縣建縣72年來首位女縣長。許淑華以亮麗短髮現身，加上身穿黑色洋裝、搭配黑色細根高跟鞋，立即成為全場「嬌」點。許淑華說：「剪了個俐落短髮，希望為新職務帶來新氣象！」

許淑華入主國會後，都是一頭長髮，尤其是她幫高雄市前市長韓國瑜助選時，曾以「神力女超人」主持造勢晚會，外界對於她長髮、姣好面貌、婀娜身材的印象深刻，不過這並非她從政以來第1次剪短髮，她擔任南投市長推廣荔枝或意麵時也曾以短髮造型現身。

許淑華在25日就職南投縣長前一周剪了短髮，當她20日到竹山鎮出席「竹夢親子公園」開工時，就是以短髮造型現身。當時許淑華受訪曾說，選舉公報上的照片是長頭髮，擔心選舉期間變換造型，怕選民誤會，「怎麼本人跟選舉公報上的相片長得不一樣」，才忍住沒剪頭髮，因此就任縣長前刻意換個造型，剪了個俐落短髮，希望為新職務帶來新氣象。

25日寒流來襲，許淑華卻穿著黑色洋裝出席就職典禮。許淑華在就職典禮上致詞時表示，這套洋裝，她一年就買好了，為了就職典禮準備，也有信心穿得到，果然實現了。

許淑華表示，競選期間她都穿布鞋跑行程，未來就任縣長後，因為南投縣地域的關係，得捲起袖子做事，可能也沒有機會穿得這麼漂亮了，就算就職典禮這一天遇到強烈寒流來襲，還是穿上準備已久的「戰袍」黑色洋裝及高跟鞋，出席就職典禮，讓自己可以漂亮一天。