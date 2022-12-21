受年輕人歡迎的神棍樂團，將在「2023星空閃耀南投跨年晚會」演出。（楊靜茹攝）

南投縣府21日舉行「2023星空閃耀南投跨年晚會」記者會，南投縣新科縣長許淑華出席，公布晚會由歌手陳美月、神棍樂團等人輪番表演，南投在地歌手李千娜壓軸，民眾還能抽iphone14、Dyson吸塵器等獎品。另「2023愛你愛上日月潭」跨年晚會伊達邵登場，元旦0時，水社、伊達邵碼頭施放8分鐘雙煙火秀迎新年。

神棍樂團在南投跨年晚會宣傳記者會上表演，吸引大批粉絲觀看、錄影。（楊靜茹攝）

許淑華瞬間成為神棍樂團的粉絲，也拿出手機錄影、拍照。（楊靜茹攝）

許淑華指出，「2023星空閃耀南投跨年晚會」將是她上任縣長第一個活動，歡迎縣民同樂。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投跨年晚會移師南投縣會展中心，以「星空閃耀」為概念，邀請台語金曲歌王荒山亮、台語抒情唱將陳美月、亞洲新人歌唱大賽冠軍董育君，受年輕人歡迎的神棍樂團，及小朋友最愛的《YOYO家族》KIWI姊姊、鳳梨哥哥等重量級明星陪鄉親跨年，壓軸歌手李千娜將與許淑華所率領的縣府各局處首長倒數，迎接2023新的一年，並加碼璀璨煙火秀。

許淑華表示，跨年晚會是她上任的第1場活動，歡迎縣民同樂，當天邀請李千娜等多名南投優秀子弟表演，將透過網路與清境農場跨年晚會連線，讓在地鄉親與外地遊客一同倒數，感受新年氣氛，未來活動將不斷推陳出新，讓更多不同年齡層的朋友感受到縣府的用心，期盼南投縣越來越好。

參加跨年活動民眾還能拿大獎，如電動自行車、iPhone14、Dyson戴森無限吸塵器、43吋液晶電視、平板iPad及7-11超商禮券等獎品；晚會周邊規劃美食區，包含南投特色小吃、農特產品及文創商品等攤位。

另日月潭國家風景區管理處在伊達邵碼頭廣場舉辦「2023愛你愛上日月潭」跨年晚會。日管處指出，隨著疫情趨緩，今年跨年晚會勢必吸引更多人潮，晚間8時起將有樂團及街頭藝人輪流演出，倒數計時後，元旦0時，水社、伊達邵碼頭同時施放8分鐘雙煙火秀迎新年。

公路總局埔里工務段建議，當日往返遊客，可在上午10時前抵達日月潭，避開車潮，過夜旅客可在下午3時後進入潭區，避開交通尖峰；跨年夜當天，日月潭水社鬧區易車多回堵，開車遊客從埔里經台21線前往日月潭時，可先左轉，前往台21甲線的日月潭纜車站、伊達邵等景點，以順時針方向遊憩，避開跨年車潮。