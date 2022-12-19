悶了近3年，全球進入後疫情時代，觀光、飲食等經濟活動重啟。不過一份調查顯示，疫情期間被壓抑的旅遊需求，並未隨著各國重開邊境或解除管制爆發，反而「再也不想去旅行」的比例攀高；亞洲國家最明顯，其中又以日本人意願最低落。

根據財經網站CNBC報導，市調機構Morning Consult訪問全球15個國家約1萬6000名成年人，發現亞洲國家民眾「再也不想去旅行」的比率最高；日本有高達35%的受訪者表示，沒打算再次出門旅行；南韓、大陸也有約15%。

北美同樣呈現類似分布，14%的美國人和11%的墨西哥人，都不想再旅行了。相形之下，歐洲較不受影響，77%的德國人說未來12個月內會安排旅行。值得注意的是，這份調查問的是「任何休閒旅遊計劃」，沒有區分國內或國外。

分析師指出，就算有意願旅行的人數增加，日本還是遠低於大陸及南韓。學者認為，可能的原因為日本人一向「盡量趨吉避凶」，若仍有染疫風險，自然不想跑太遠。還有一個可能，「就是日圓貶值幅度太大了」。