台灣有獨特人文歷史文化，吸引不少外國觀光客來台，一名網友表示，發現多數的外國人來台灣都集中在北部觀光，但南部的天氣更好，也有很多名勝古蹟、美食值得探訪，好奇問「為什麼外國人來台觀光都集中在北部？」貼文上線，網友一致認為在南部交通是最大問題，「北部和南部的交通差太多，北部很好上手」，還有人說在走在南部路上要小心車輛，「誰敢去」。

原PO日前於PTT八卦版指出，外國人來台灣觀光，多數都喜歡在北部，包括台北101、中正紀念堂、西門町、士林夜市、淡水、九份、野柳及平溪等地。

原PO認為南部天氣更好，觀光景點也更多，像有美食之都稱號的台南，不僅美食多，還有博物館、古蹟和自然風景區，可以玩好多天，好奇問「為什麼外國人來台觀光都集中在北部？」

疑問上線，網友紛紛表示交通是最大問題，「北部就很好上手啊」、「北部和南部的交通差太多了」、「你去國外也很少會去他們鄉鎮吧」、「你出國也是去大城市」、「台北交通方便，離機場又近」、「你要外國人在南部騎車自殺嗎？」、「南部的大眾運輸能看嗎？」、「南部大眾交通廢到笑，走在路上要更小心車輛，誰敢去」、「我記得福原愛以前就一直抱怨南部超落後」。