P. LEAGUE＋高雄17直播鋼鐵人15日宣布，擁有NBA、CBA與多國職籃豐富經驗的烏克蘭籍洋將克拉索夫（VIACHESLAV KRAVTSOV）正式加盟球隊，他將展現出色的跑動能力和優異的籃下手感，大幅提升高雄17直播鋼鐵人的禁區戰力。

高雄17直播鋼鐵人球團表示，克拉索夫現年35歲，身高212公分、體重115公斤，今年在西班牙聯賽2分球命中率將近7成，是烏克蘭國家隊當家中鋒，過去在NBA、CBA與多國職籃擁有豐富經驗，他出色的跑動能力和優異手感將大幅提升鋼鐵人的禁區戰力。

克拉索夫2005年於烏克蘭籃球聯賽開啟職業生涯，2012年加入NBA底特律活塞隊，隨後加入密爾瓦基公鹿、鳳凰城太陽。他在2014年轉戰CBA，曾效力於中國佛山德龍隊，共出賽37場，場均拿下16.1分、9.8籃板、2.2阻攻，攻守兩端都有亮眼表現，近年也在西班亞、土耳其及烏克蘭籃球聯賽出賽。

值得注意的是，克拉索夫擁有出色的火鍋封阻能力，過去在賽場上都能夠交出亮眼數據。鋼鐵人總教練莫銳表示，克拉索夫加入鋼鐵人勢必在內線進攻和防守端挹注很大的能量，很高興克拉索夫加入球隊， 他擁有很多豐富的經驗，也是1位專業、敬業的球員。