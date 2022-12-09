今年2月入侵烏克蘭的俄羅斯不滿歐洲制裁，斷供天然氣作為報復，讓歐洲今年冬天的能源供暖拉警報。隨著極地寒流來襲，歐洲脆弱的能源供應系統面臨第一場考驗。

英國氣象局7日多次對全國發布冰雪警報，警告周末前部分地區氣溫會低到攝氏負10度。北歐及中東歐國家，未來幾天溫度也會降到零度附近或零度以下。

極地寒流報到也意味著，歐洲脆弱的能源市場系統面臨嚴峻考驗。為儲備足夠的燃料過冬，歐洲政府這幾個月急於填滿天然氣儲存設施。

歐洲天然氣基礎設施協會（Gas Infrastructure Europe）的最新數據顯示，歐盟天然氣存量約有9成滿。歐盟因克里姆林宮侵烏發動制裁後，俄羅斯以減供天然氣反制。

能源分析師表示，儘管歐洲天然氣儲量應付冬季需求不成問題，但德國南部多少受法國核電供應短缺影響，面對零度低溫尤其難以招架。萬一歐盟能源出口緊縮，英國明年初也會面臨供電吃緊問題。

歐亞集團（Eurasia Group）能源、氣候與永續發展執行董事阿卡迪瑞（Raad Alkadiri）指出，拜今年天然氣供給增幅創紀錄及冬季低溫延遲報到所賜，歐洲對今年寒流來襲「做足準備」。

但阿卡迪瑞也警告，「如果零度低溫期拖長，歐洲部分地區難保不會實施定期限電，來進一步限制天然氣需求。」

法國政府日前警告，能源市場供需緊張，可能在往後幾周導致供電中斷或輪流停電。

英國國家電網公司（National Grid）先前曾警告，一旦天然氣進口量萎縮，進入1月和2月嚴寒高峰後，平日下午4時到7時家家戶戶恐陷入停電。

為了紓解供電壓力，芬蘭電網營運商Fingrid提醒民眾，冬天開車前先打開車內暖氣的習慣會耗損過多電力。

北歐國家能源機構12月初也示警，由於國內發電量及海外燃料進口不穩定，停電風險節節升高。