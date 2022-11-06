從土耳其來台發展多年的知名YouTuber兼主持人吳鳳，因經常在網路上分享在台生活趣事，以及台灣與國際間文化差異等影片而受到大批網友喜愛，之後甚至跨界主持美食節目介紹台灣美食，成功打開知名度。而近日有網友在信義區遇到一名擺攤的土耳其男子，對方聲稱自己是因疫情滯留台灣，目前正努力做手工籌備機票錢，意外掀起外界關注，吳鳳也因此收到很多私訊，昨（5）日他也透過社群平台針對此事無奈回應了。

吳鳳近日收到很多人分享土耳其男子滯台擺攤的新聞，更有不少人私訊要他「趕快去幫忙你家鄉的人」、「你去簽他當網紅」等等，雖吳鳳十分了解外界都是出於好意，卻也因此造成他的困擾，忍不住發文表示「各位台灣的朋友們，我知道你們都很想幫忙。不過這種狀況下，首先我們必須要了解一下到底他是誰？為什麼在台灣？他的目的等等。」

吳鳳接著透露，他已向駐台北的土耳其辦事處聯絡，告訴他們這位土耳其男士的狀況，但辦事處的人卻表示，這名男士根本沒有去辦事處找過他們，或是尋求政府的幫助。而吳鳳也知道，在疫情爆發時，確實有一些土耳其人卡在台灣，但土耳其辦事處也很願意幫助他們，因此他希望這些滯留在台灣的土耳其人可以透過正常管道尋求幫助，如果是他前往一個陌生國家也會這麼做，「這個是最基本的SOP！」

最後吳鳳也強調「我也很希望沒有一個人困在陌生的土地，或者遇到任何一個問題，這位土耳其人也是。如果他真的需要幫忙的話，目前最好的地方就是土耳其辦事處。不是你們，也不是我」，希望網友們別再私訊打擾他。