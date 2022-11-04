現代女性越來越敢穿，不吝展現自己的好身材，但過於暴露的穿著，恐怕還是讓人難以接受。法國一名女網紅日前與朋友到巴黎一間餐廳用餐，當時她穿著爆乳上衣，露出雄偉上圍及小蠻腰，豈料卻被餐廳老闆擋在門外，拒絕讓她們入內用餐，讓女網紅直呼不合理。

根據《每日郵報》報導，抖音上擁有68.5萬粉絲的巴賓克斯（Polska Babinks），近日與朋友到巴黎一間餐廳用餐，當時她穿著粉色兩截式套裝，緊身上衣大方露出雄偉事業線，搭配迷你裙，然而進餐廳時卻被老闆擋住，認為她們穿著不恰當，禁止入內用餐。

巴賓克斯當下非常錯愕，一度與朋友離開餐廳，但之後越想越不合理，因此又回去與老闆理論，但對方依舊以穿著不得體為由，拒絕讓她們進去，巴賓克斯氣得將過程PO在抖音，寫下「我和我朋友圖塔蒂斯（Tootatis）因為乳溝，而被禁止進入這間餐廳」。

影片累積370萬觀看次數，此事也引發外界討論，不少人認為餐廳作法並無不妥，「就像夏天時你不能穿泳裝去逛街，穿著要搭配場合」，就連法國電視主持人卡斯塔爾迪（Benjamin Castaldi）和專欄作家莫羅（Danielle Moreau）都認為，餐廳老闆有權拒絕服務穿著不妥的顧客，不過也有人表示，每個人都有穿衣服的自由，老闆拒絕客人的行為已違法。