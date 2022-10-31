南韓首爾梨泰院本月29日晚間發生「嚴重踩踏事故」，至今已有154人死亡，失蹤人數不斷增加當中。而來台發展的南韓網紅黃OPPA（ 黃오빠），當日也剛好就在梨泰院目睹了悲劇的發生，他回想當時除了看著整排蒼白的死者遺體，還看到一名男子緊抱著死去女友大哭的畫面，讓他直到回家手腳都在發抖。

關於梨泰院的踩踏事件，黃OPPA在昨（30）日也在臉書上PO出影片，並透露自己也是梨泰院慘案的目擊者，當天因為人潮眾多，救護車、警車都很難進入搶救，他們只能揹著裝備用跑的救人，而當他抵達現場時，已看到數10人倒在街上接受CPR，往巷弄裡走才發現因為人力不足很多死傷者不是流著血，就是被摀著臉躺在地上，他甚至看到一個男朋友懷裡抱著心臟停止跳動的女朋友哭號，大喊著「不能死」，還有其他因朋友窒息死而哭泣的人們，讓他感到震撼與痛心。

但救難人員不足，為了救人他們也是疲於奔命，不斷喊著要眾人幫忙標記有喘息的人並幫忙施作CPR，黃OPPA即使害怕到手腳不斷發抖，仍照著救難隊的指示一一標記躺在面前的人，是否還有脈搏。他也強調「說實話，我很害怕。像一生中從未經歷過的電影場景一樣展現在眼前，如果人在我面前死亡，他也會成爲我的巨大創傷」，不過即使用盡一切方法，2位接受CPR的民眾最後還是沒能救活，讓他相當難過，回到家中手腳還在發抖。但是他仍感謝當天所有警消、醫護人員及願意伸手幫忙的民眾，並期望大家能趕緊恢復正常生活。