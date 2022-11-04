武陵農場銀杏目前陸續由綠轉黃，最佳觀賞期將持續至20日左右。 （武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場銀杏近期逐漸由綠轉色，抬頭一瞥，金黃色銀杏樹海映眼簾；低頭一看，銀杏地毯顯得浪漫滿分，美不勝收令人彷彿置身北國。武陵農場指出，11月20日前是最佳觀賞，11月底前仍有銀杏可賞，呼籲遊客把握時機上山一睹銀杏風采。

武陵農場銀杏林相當密集，在全台實屬罕見，由於地理條件得天獨厚，且受惠於中高海拔日夜溫差大，以及鄰近七家灣溪水氣滋潤，近期銀杏陸續由綠色轉為黃金色。

武陵農場副場長胡發韜指出，銀杏林主要分布在桃花莊後方附近一帶，為鄰近七家灣溪沿溪步道間平緩台地；另外，陽光大草原靠近繡球花步道附近也有銀杏林，植株樹形略小。銀杏林木目前陸續由綠轉黃，預計11月20日左右前為最佳觀賞期，11月底前均有銀杏可賞。

張姓遊客開心指出，與家人專程從外縣市來欣賞銀杏，這裡的銀杏林相當密集，別有一番風采，他抬頭一瞥，一葉葉黃澄澄的銀杏樹海映眼簾，隨風搖曳顯得閃耀亮眼；低頭一看，一片片銀杏地毯一望無際，真是美不勝收。

武陵農場場部行政中心旁有一棵全場最老、最大銀杏樹，枝幹蒼勁挺拔，益顯樹勢雄壯威武，常常吸引眾多遊客造訪，紛紛與「武陵（林）第一銀杏」合拍上傳網美照，也是銀杏之旅中不可或缺的美麗行程之一。

武陵農場指出，銀杏又稱「公孫樹」，主要是銀杏樹生長極為緩慢，壽命極長，自然條件下從栽種到結銀杏果往往需要數十多年，因古人早婚且普遍壽命較短，往往種下銀杏樹要等到當爺爺時才能看到銀杏樹結果，所以稱為「公孫樹」，而「武陵（林）第一銀杏」輩分已資深到每年都會結銀杏果實樹齡，自然無愧於「武陵（林）第一銀杏」名號了。