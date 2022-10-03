武陵農場紅榨槭掉落水池，與象徵財富的金色錦鯉交織成優美景緻。（武陵農場提供）

武陵農場的掌葉槭轉紅中，掉落地面顯得格外浪漫及吸睛。（武陵農場提供）

時序入秋，武陵農場進入楓紅季節，為加強與周邊居民、機關、遊客友好互動，日前舉辦「廉手玩很大」反貪宣導活動，其中兼具農場特色與實用的口罩宣傳小物，印有櫻花、銀杏、楓葉、繡球花等4種樣式，相當搶手，活動也吸引近千人熱情參與。武陵農場即日起啟動「慷慨模式」，入園遊客只要巧遇正在直播的小編或參加導覽行程，工作人員手上如有口罩，只要開口索取或回答問題就能獲得。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場絕美吸睛的行銷小物口罩，印有櫻花、銀杏、楓葉、繡球花共4個樣式，限量1萬個，目前平均僅剩下兩成，而「櫻花」口罩幾乎被索取一空；由於口罩相當有特色，遊客也興起收藏風，常有人在臉書留言還差哪一種花沒到手，顯得超級搶手！

胡發韜指出，口罩宣傳品因製作精緻且圖案美麗，又是武陵農場獨家在地限定版，搭配農場絕美的景色，更是相互輝映又應景，獲現場兒童與青少年族群青睞，可謂小兵立大功。

武陵農場為加強與周邊鄰近社區居民、機關、遊客友好互動，特藉由日前舉辦馬拉松活動，除參加路跑的選手外，住宿旅客，一日遊遊客外，更邀請周邊社區當地居民與大武陵地區周邊鄰近單位，如雪霸國家公園、武陵富野度假村等共襄盛舉。

同時加上武陵農場的員工及志工老師，透過舉辦武陵農場「廉手玩很大」活動機會，鼓勵遊客參與反貪宣導活動，更將反貪腐融入遊戲中引導帶入廉政概念得內容，透過設計相關各種遊戲與參與式互動，以及口罩行銷小物，搭配其他廉政宣導品，獲得極佳效果與迴響，估計現場吸引近千人參與。

武陵農場表示，農場藉此促進廉潔教育活動，達到廉政能「深耕經營、向下札根」，讓國家未來主人翁從小具有正確扎實認知與觀念，亦藉由此次活動與周邊社區與各單位達到敦親睦鄰、友好互動、融洽溝通等多贏成果。