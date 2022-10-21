高海拔的武陵農場出現雲海、雲瀑美景，吸引許多遊客上山大飽眼福。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場雲海、雲瀑搭配繽紛花海，交織成一幅如詩如畫的美景。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場雲海、雲瀑搭配繽紛花海，交織成一幅如詩如畫的美景。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

秋意上心頭，高海拔的武陵農場驚見限定美景！美麗的雲海、雲瀑在農場現蹤，吸引遊客上山大飽眼福。武陵農場表示，只要天候良好，一直到11月中旬，都很有機會親眼目睹，最佳觀賞地點為雪山登山口和露營區，搭配2公頃花海，交織成一幅如詩如畫的繽紛景緻。

武陵農場副場長胡發韜指出，因季節更替產生特殊氣候狀況，搭配農場獨特地形起伏與2000公尺立地條件，秋天是武陵農場最適合看雲海賞雲瀑好季節，從現在開始一直到11月中旬，甚至11月下旬，只要天候良好，都很有機會親眼目睹漂亮雲海或雲瀑。

雲海或雲瀑最佳欣賞時間為每天早上9至11點、下午3至5點，遊客可前往視野開闊，海拔較高且較無死角雪山登山口和露營區捕捉。露營區2公頃花海區正值百日草、大波斯菊盛開，藍天、白雲、青山、綠樹以及萬紫千紅的花朵，交織成一幅如詩如畫的景致，令人彷彿置身歐洲瑞士美景中。

武陵農場表示，農場目前除了逐漸轉黃轉紅的楓葉、銀杏與落羽松等外，同時也擁有雲瀑及遼闊的美麗花海，遊客一次可獨攬美不勝收的限定美景，紛紛驚豔不已，露營區歐式景觀小木屋坐擁無敵美景，更是「巷仔內」露友的熱門首選，歡迎民眾遠離都市塵囂，把握時機上山感受大自然之美。