座落在高雄市亞灣總圖二期文創會館的承億酒店，今（22）日正式營運。（柯宗緯攝）

座落在高雄市亞灣總圖二期文創會館的承億酒店，今（22）日正式營運。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁手機視角拍攝的高雄港落日餘暉。（陳其邁提供）

座落在高雄市亞灣總圖二期文創會館的承億酒店，今（22）日正式營運，將分兩階段啟用，目前已開放117間房，9、10月訂房率約8成。高雄市長陳其邁今傍晚在24樓高空透明無邊際泳池畔參與開幕式，看到落日餘暉忍不住拿起手機搶拍，還大秀土味情話「跟對的人來對的城市，來看高雄美景真的很幸福！」

華人最大文創設計旅店品牌龍頭「承億集團」狠砸逾10億元，打造全球唯一圖書館共構的全新品牌「承億酒店 TAI Urban Resort」，以五星級酒店規格，其中「承風青鳥」書店今同步營運。

其中，先前最引發關注的26樓有米其林DNA的「Papillon」餐廳進駐，力邀曾獲米其林二星法籍主廚Xavier Boyer（博雅維）主理，每月月初開放下次訂位，目前僅開放晚餐時段，客單3480元（不含酒水），但幾乎一位難求，已排到11月。

今市長陳其邁、副市長史哲、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、台灣人壽總經理莊中慶等產、官、學界貴賓應邀出席，現場冠蓋雲集。承億酒店董事長戴俊郎指出，在疫情時，又面臨缺工、缺料，感謝超有效率的市府團隊，協助如期完成這案。

陳其邁致詞時開場先以布農族語歡迎大家，他強調，高雄是好山好水，最美麗的風景就是人，有最美的人情文化，是非常好的旅遊勝地，「如果你用心體驗就會愛上高雄」，他肯定戴董事長眼光，當時在疫情要做酒店是有點冒險，為你的勇氣感到喝采，不簡單。

承億酒店擁有全台唯一50公尺的高空懸挑透明無邊際泳池，可遠眺高雄港落日餘暉及市區美景，成為新興打卡點。高雄市長陳其邁今參加開幕式合影後，也忍不住拿出手機猛拍，他事後受訪還大秀土吐情味，「拍的是港灣美景，希望時間就停留在這一刻，跟對的人來對的城市，來看高雄的美景真的很幸福！」

承億酒店提供 208 間多樣化景觀客房，第一階段開放117間，第二階段91間尚未開放訂房，目前9、10月訂房率8成，一泊二食價錢約8800元。不過，像是與台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」合作打造的3層樓宴會廳、高空戶外景觀酒吧、高空健身房與頂級 SPA 尚未營運，預計11月陸續推出。

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