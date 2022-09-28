台中市政府日前接獲多名區長遭冒名開設LINE帳號，邀里長加入群組或意圖向里長借款進行詐騙，其實就連高雄也出現相似狀況。高雄就有多位區長的照片也遭冒用設假帳號並加里長好友，對方一開始會先噓寒問暖，接著開始藉故要求匯錢，高雄市刑警大隊目前查出其中有假帳號的IP來自境外，其餘持續追查中。

近期出現有人擷取高雄各區長在網路上的照片，並用區長的名字開設LINE的假帳號，接著用電話號碼、ID搜尋里長後開始聊天，對方一開始會先打招呼寒喧，傳「早安」、「你好，在忙嗎？」、「最近工作怎麼樣？」等訊息，後來就開始藉故表示自己急需錢，詢問對方不方便協助處理，或是請協助幫忙匯款，有的一開口就是50萬。由於打字口氣不同，以及許多里長早都有區長的LINE，有些里長並未理會，目前根據警方了解是無人受騙上當。

警方表示，確實有收到幾名里長和區長反應有人冒用假照片詐騙，但目前大家都知道是假的，尚未傳出有人受騙，而高雄市刑警大隊科偵隊目前查出其中有假帳號的IP來自境外，其餘持續追查中。

對此，高市府民政局表示，台中發生相關詐騙案後，就陸續介入關心是否出現相同案例，清查後發現，高雄也有多位區長的LINE帳號遭到冒用，所幸目前還未傳出有民眾受騙，現在區長都已經陸續向警方報案，另外，他們也告知各區公所通知鄰長、里長對於來路不明的帳號要特別注意，避免遭到詐騙，但目前仍未特別統計帳號遭冒用的人數。