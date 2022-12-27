美股4大指數昨（26）日耶誕節假期補休而休市，另上週五（23日）收紅盤，萬事達卡26日公布最新報告，11月1日至12月24日期間，美國零售額成長了7.6%；而特斯拉（TESLA）上海廠將減產到明年，1月份只會運轉17天。

截至台北時間今(27日)晚間10點50分，道瓊工業指數下跌71.32點（或0.21%），暫報33,132.61點；那斯達克指數下跌150.54點（或1.43%% ），暫報10,347.32點；標普500指下跌27.66點（或0.72%），暫報3,817.16點；費城半導體指數下跌44.46點（或1.75%%），暫報2,482點。

科技巨頭漲跌互見，亞馬遜跌逾2%、Meta跌逾1%，谷歌跌逾1.5%；半導體類股方面，艾司摩爾小跌，超微跌逾1.5%，輝達跌逾3.93%（7.13點），美光跌逾1%，台積電ADR小跌，聯電ADR跌逾1.5%。