美股今（26）日適逢聖誕節假期休市一天，金融市場中那斯達克營運的交易所、紐約證券交易所，原油、外匯合約、布蘭特原油期貨交易合約也全天交易暫停。

本週美股看好聖誕行情，聖誕行情普遍來說是從上週五開始，一直延續到1月4日，從前一個交易日漲跌可以看到，道瓊工業指數上漲176.44點（或0.53%），收33,203.93點；那斯達克指數上漲21.74點（或0.21% ），收10,497.86點；標普500指上漲22.43點（或0.59%），收3,844.82點；費城半導體指數上漲2.16點（或0.085%），收2,535.49點。

另外值得注意的是，根據《華爾街日報》報導，特斯拉（Tesla）最近除了股價暴跌之外，上海的超級工廠也傳出停工；不過據萬事達卡最新報告指出，從11 月1日到12月24日期間，美國零售額增加了7.6%，消費者和零售商都度過了當前經濟較差的困境。

另前一個交易日，科技巨頭漲跌互見，亞馬遜漲1.74%、Meta小漲，谷歌漲1.68%；半導體類股方面，艾司摩爾跌逾1%，超微漲逾1%，輝達小跌，美光漲逾1.5%，台積電ADR小跌，聯電ADR小跌。