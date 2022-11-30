阿部瑪利亞許願嫁給好人家。（麥卡貝網路電視提供）

阿部瑪利亞披白紗受到粉絲誇讚。（麥卡貝網路電視提供）

阿部瑪利亞與粉絲一起慶生。（麥卡貝網路電視提供）

《木曜4超玩》主持群之一的日籍女星阿部瑪利亞，29日與粉絲歡慶27歲生日，今年特別披上白紗的她，提到84歲奶奶時哽咽地說：「家人都希望能在奶奶有生之年看到我幸福出嫁，所以才決定這次生日會披上白紗。」

阿部瑪利亞昨身穿一襲雪白婚紗出席生日會，讓粉絲為之驚艷，直呼：「最美新娘子！快去當婚紗代言人！」阿部瑪利亞說，今年之所以會選擇穿上白紗當作生日會主題，主要是來台灣發展第五年，每年生日媽媽總是希望她可以趕快嫁個好人家，對她的終身大事相當關心，媽媽表示，阿部瑪利亞跟女神林志玲都是同一天生日，期盼女兒也可以找到像「國民姊夫」AKIRA這麼帥氣的女婿。

阿部瑪利亞親民又迷人的日系魅力，成功俘虜大批死忠粉絲，她昨第五度在台灣舉辦生日會，感動表示，「看到許多熟面孔粉絲，每年都會參與生日會，還有日本粉絲遠從國外特別來台參加，讓我每年生日都很幸福！」

對於阿部瑪里亞的終身大事，經紀公司不僅沒有發出禁愛令，反而為了阿部瑪利亞舉辦相親大會，讓她體驗台灣相親文化，還直接幫阿部瑪利亞下載交友軟體公開找對象。阿部瑪利亞表示，看到公司這麼積極，感覺公司比她還緊張會嫁不出去，阿部瑪利亞更爆料，今年公司送給她的生日禮物是高級飯店的蜜月套房一晚，她笑虧，「哪有蜜月只有一個晚上的」。