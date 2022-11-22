台灣女星「大S」徐熙媛與前夫汪小菲的離婚財產一事鬧得沸沸揚揚，據悉，在大S與具俊曄再婚後，驚爆婚後汪小菲沒有遵照離婚協議，共積欠大S約新台幣500萬元，汪小菲名下的資產遭到查封，汪小菲因此情緒失控爆走，接連發文痛批大S與她的家人。

汪小菲從昨(21)日早上開始連發微博開罵，怒曝小S服用「非法藥物」、小S老公「大玩多P」，樁樁件件驚呆所有人，不過，就有網友提出新見解，認為「仔細看一下汪小菲的發言，你會發現汪小菲已經被大S深度PUA了（意指利用「暗黑心理學技巧」關係中的某方用言語或製造壓力玩弄、操控另一方，奪取利益為最終目的）」，似乎讓陸網友認為汪小菲被操控了。

網友對汪小菲與大S的應對方式提出看法。(圖/微博)

網友也提出「為什麼汪小菲不罵大S，只罵小S？因為汪小菲覺得大S沒有錯，大S是一朵無辜純潔體面的白蓮花，他之所以離婚，之所以看不到孩子，都是小S挑撥的，都是小S從中作梗」，汪小菲之所以不正面指出大S對他的所作所為，反而是砲轟小S和S媽，因此懷疑大S有PUA汪小菲的可能性。

汪小菲嗆大S聲明。（圖/汪小菲微博）

不過，汪小菲隨即作出反擊，破除他被「PUA」的言論，隔空喊話大S，憤怒表示「好嘞，你要是真愛我爸媽你回北京啊？逢年過節你回來啊？也犯不上我爸媽沒人管！在北京待待都能死是嗎？」