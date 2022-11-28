一名人妻與丈夫奉子成婚，雙方並無感情基礎，人妻婚後才發現丈夫個性過於「大男人主義」，動不動就發飆動怒，甚至還多次外遇，分居多年後，人妻訴請法律途徑請求離婚，法官判准。

據判決書指出，人妻主張與丈夫於2017年1月登記結婚，因結婚前即已懷孕，雙方無感情基礎、互不了解，僅是為了孩子而締結婚姻、驟然共同生活之情況下，婚後衝突不斷，丈夫個性甚為「大男人主義」，因細故爭執時，一言不合即發飆動怒，不斷以髒話辱罵她；又因丈夫較無定性，外務繁多，經常在外流連與朋友聚會，不願花時間陪伴妻小，她經常孤單一人照顧小孩。

婚後2年，她發現丈夫行為反常，時常聯絡不到人，才知道丈夫在外有小三甚至與對方同居生活，2人為此於中秋節發生嚴重爭執，丈夫當晚即甩門離家，開始與她分居。

人妻本以為丈夫與小三結束感情後會回歸家庭，怎料在去年5月間她再度發現丈夫與小四外遇出軌，另她已對婚姻完全陷入絕望，乃提出離婚，但丈夫卻再三拖延不願配合辦理，她才尋求法律途徑請求判決離婚。

法官認為，人夫婚後與妻子以外之其他女子有逾越份際之曖昧情事，致雙方感情生變，不僅自2019年間分居至今，甚至曾協議離婚，堪認雙方已無繼續共同經營美滿生活之可能，因此判准離婚。