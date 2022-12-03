女星大S前夫汪小菲在她曬出購屋明細及汪借款借據，又無奈直言「嫁入豪門穩賠」後，汪小菲也在微博再度開戰，嗆她睜眼說瞎話，沒資格當他孩子的媽，貼出她離婚後刷他卡的購物明細，情急之下更公開離婚協議，儘管事後又刪除，仍引起熱議；對此美女律師李怡貞看完也直言，汪小菲公開協議書個資是有刑責的。

汪小菲在微博發文嗆大S睜眼說瞎話，解釋借據由來及離婚時明明說不用還，大S卻出爾反爾，他也願意還錢，當時律師都在場，有人替他作證。不久後汪小菲二度發文，PO出大S離婚後刷他卡購物的明細，在刷卡扣款訊息中有一筆金額更高達新台幣1018387元，可見大S消費能力相當驚人；而汪小菲情下之嚇還公開離婚協議，事後三度編輯，最後把該照片刪除，也令網友看了一頭霧水。

汪小菲在微博公開他反擊大S的證據，其中還有雙方離婚協議書，但事後三度編輯把該張照刪掉。（圖／摘自汪小菲微博）

美女律師李怡貞在看了雙方隔空交火，也在臉書分享她站在律師角度看此事的心得，就協議內容中，大S再婚或有新對象同居，汪小菲確實不用負擔水電費等生活開銷，但房貸方面就是大S有無再婚，他都得付款，「汪必須付，無從不付」。

另外李怡貞提到，「聽說協議書個資全面公開，唉，有刑責的」，原來是指汪小菲情急之下公開離婚協議內容，儘管事後編輯把該照片刪除，但已被網友在網路上瘋傳，認為汪小菲這次真的略輸一籌。