台中一名彭姓男子今年7月駕車行經大雅區，不滿前方的一輛小貨車車速過緩慢，彭男一氣之下朝對方駕駛吐口水並罵髒話，慘被控告公然侮辱。台中地院審結，依犯公然侮辱罪，處彭男拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

判決書指出，64歲彭姓男子今年7月29日晚間6時許，駕駛自小客車行經台中市大雅區學府路，因不滿陳姓男子駕駛的小貨車沿途行駛在前且車速緩慢，竟氣到攔停陳男，朝陳男辱罵，「X你娘！會不會開車？」，再朝陳男臉吐口水，陳男氣得跳腳表明要報警，彭男遂駕車離去。

檢察官核對彭男的供述、陳男報案證述、中市警察局大雅分局大雅派出所的處理案件證明單及車籍詳細資料、監視器畫面翻拍照片等，認定彭男的確涉犯公然侮辱罪，依法向法院聲請建議判決。

台中地院審結，認為彭男解決糾紛應本持著理性、和平手段，但彭男以穢語侮辱陳男，還朝對方臉頰吐口水，予以羞辱，導致對方感到難堪，念及彭男與陳男本無嫌隙，只是因為一時行車糾紛才情緒失控等情狀，依公然侮辱罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。