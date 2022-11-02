新竹一名人妻懷疑林姓丈夫與姜姓女子出軌，控訴姜女不僅登堂入室，還曾對她嗆聲，「在感情裡不被愛的才是第三者」等語，憤而對2人請求連帶賠償60萬元撫慰金。新竹地院審理時，認為林妻所提的證據不足以證明2人關係踰矩，駁回請求。可上訴。

判決書指出，林妻主張已與丈夫結婚10年，婚姻關係存續間，丈夫趁她不注意時帶著姜女回家，還被她發現家中的客房飄散陌生女性香水，地板散落著與她不同的黃色髮絲與黑色性感睡衣。

林妻表示，2020年間2人更加不遮掩地同進同出，她曾於客廳巧遇姜女，當時姜女曾挑釁地說，「在感情裡不被愛的才是第三者」，且鄰居也目擊丈夫與姜女牽手出入住家，丈夫的公事包甚至黏著與姜女拍攝的婚紗照，她不滿婚姻遭姜女介入破壞，故依法向2人請求賠償金。

對此，林男聲稱，與妻子的金錢及生活觀都不同，2人經協議後於2019年間分床睡，同年9月間正式分居，妻子所稱的婚紗照，為他陪同友人拍攝的藝術照，強調與姜女沒有任何逾越一般男女交往分際且侵害配偶權的行為。

新竹地院審理時，法官勘驗林男與姜女的婚紗照，認為照片中2人的肢體雖一前一後貼近，但並無進一步親密關係，照片只是呈現身體狀態的一瞬間，究竟照片為逢場作戲或是實際論及婚嫁，難憑單一照片認定。

此外，法官勘驗鄰居的證詞，鄰居稱曾看過林男與姜女同進出，但沒看到親密動作，綜合以上，法官認為林妻所提供的證據不足以證明2人互動逾越男女分際，依法向2人請求賠償金並無理由，予以駁回。可上訴。