國泰世華銀行提起民事訴訟，指控郭新政3年在臉書「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，指有國泰世華商業銀行員工爆料，說銀行配合前立委羅淑蕾漏蓋台支，須移除不實言論及道歉，一審判准銀行請求，但二審認為郭有合理查證，逆轉改判銀行敗訴。可上訴。

國泰銀行提告求償指控，郭女未經合理查證，在所製作「李新是怎麼摔死的part 9潘朵拉的盒子打開了」影片置入謝姓男子提供之不詳人士偽造立委羅淑蕾與銀行副總間對話錄音，不實指稱銀行故意配合羅女要求漏蓋章使支票無效，誘騙郭提出珠寶。

銀行請求法院判決，命郭女移除這些臉書貼文、並在粉絲頁置頂刊登啟事，與謝男連帶負擔費用在報紙全國版頭版半版刊登啟事。

台北地方法院一審判決，判決郭新政應移除貼文、在粉絲頁置頂刊登啟事30天，及應與謝男連帶負擔費用在報紙全國版頭版半版刊登上開啟事1日，郭女及謝男不服提上訴。

台灣高等法院二審認為，郭新政依其親身經歷，相信系爭錄音為真並為言論，並非全然無據，且經過相當查證，而謝男僅提供錄音，又查無謝參與製作影片並張貼發佈系爭言論之情，無從認為2人有故意或過失共同侵害銀行名譽權，逆轉改判駁回銀行的請求。可上訴。