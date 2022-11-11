兆豐金（2886）旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之泰鼎-KY五年期美金9,000萬元聯合授信案，圓滿籌組完成，邀集台灣銀行、土地銀行、中國輸出入銀行、第一銀行、華南銀行及香港東亞銀行共同參與，於11月10日完成簽約。

兆豐銀行致力於推展新南向市場及ESG永續發展，本次聯貸資金除供泰鼎-KY與其泰國子公司償還既有債務及充實營運週轉金外，並供泰國子公司投入建置廢水處理與再生能源發電等設備，本案特以永續觀點置入ESG永續指標連結授信條件，透過以本案資金建置的設備，持續增加綠色能源之使用，達到減少污染、減排、節電之目標，期由銀行團與泰鼎並進，積極朝「淨零碳排」目標邁進。

泰鼎-KY隨去年泰國三廠新產能開出，營運獲利表現亮眼，就產能來看，已躋身為東南亞最大的印刷電路板廠。在營收締新猷之際，泰鼎亦致力於整合台灣與泰國等亞太地區減碳工具與科技資源，以本聯貸案資金投入的「泰鼎綠色專案（Apex Green Project）」項下包含「泰鼎廢水循環再利用專案（Apex Aqua Project）」及「泰鼎太陽能方案」兩大項目，預計總投入約泰銖15.4億元，導入新世代廢水處理循環系統，並建置總裝置容量8MW太陽能光電系統，用以提升廢水循環回收效益及再生能源投入比例，年減碳量預計可達7,000噸以上。