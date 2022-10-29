高雄一名人妻阿慈（化名）不滿丈夫出軌，遂控告丈夫及小三侵害配偶權並求償80萬元，高雄地院審理時，法官發現阿慈早已知情並接受小三的存在，認為求償無理由，判阿慈敗訴。可上訴。

判決書指出，阿慈主張於2012年間與聶姓男子結婚，兩人現已協議離婚，但她發現丈夫在離婚前就與卓姓女子關係不純，2人互稱「老公老婆」，拍下頸部被種草莓的照片稱為「草莓季」，她認為2人的行為已經嚴重侵害她的配偶權情節重大，故依法請求2人連帶賠償80萬元。

聶男聲稱，他與阿慈去年6月就簽立離婚協議書，礙於小孩撫養費未談妥而未辦理法定程序，同年7月時2人協議分居、各自生活，不干涉彼此感情生活，實在不認為自己的行為侵害了妻子的配偶權。

高雄地院審理時，勘驗阿慈與聶男的對話紀錄，發現聶男說，「鎖匙放家裡，別帶走」，阿慈則回覆，「是～我知道，這樣您的她就得另打一把對吧」，並提及「妳們」等語，顯見阿慈早知情聶男有新對象，並接受這件事，故認定阿慈的配偶權未被侵犯，駁回請求，可上訴。