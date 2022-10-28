桃園一名女子發現丈夫阿曹（化名）徹夜未歸，帶一名黃姓女子進出汽車旅館，她認為2人共處一夜，行為已逾越正常男女交往分際，憤而控告黃女侵害配偶權並求償。桃園地院審結，認為黃女為性工作者，與阿曹為對價性交易關係，並沒有侵害配偶權，故駁回上訴。

判決書指出，女子主張，於2016年間與阿曹結婚，兩人已於去年8月間調解離婚，但婚姻存續期間，她發現阿曹徹夜未歸，不僅訂外送到汽車旅館，隔日還搭載一名黃姓女子離開，隔月又再度前往黃女家中。

女子表示，阿曹與黃女於短時間內密集於深夜共處，關係密切，明顯已經逾越正常男女交往關係，侵害她與阿曹夫妻間的共同生活圓滿與安定，侵害她的配偶身分法益情節重大，故依法請求90萬元賠償金。

對此，黃女聲稱，自己為性工作者，女子控訴她與阿曹進出汽車旅館該日，就是進行性交易，該日過後她才知道阿曹已婚，而阿曹到她家中是幫忙修電燈，她並沒有與阿曹交往，2人僅是金錢對價交易。

桃園地院審理時，阿曹證稱，與黃女是買東西時認識，但否認與黃女為性交易關係，法官認為阿曹的證述不合常理，不採信；此外，另名劉女到庭證稱自己為性交易工作者，曾與阿曹交易過，法官認為，常人若非不得已，不會稱自己為性工作者，也不可能為了否認曾與阿曹交往而出此言，故採信黃女為性工作者。

法官指出，黃女與阿曹雖曾有金錢對價之性交易行為，但黃女與阿曹之間的關係並沒有逾越男女朋友交往的程度，也無侵害女子的配偶權，故認為女子求償並無理由，駁回請求。可上訴。