高雄一名已婚的檳榔西施與婆婆不合，其婆婆去年晚間在人行道上臭罵她，「大家都知道你的檳榔攤，偷客兄大王」等語，讓她氣得與婆婆對簿公堂。高雄地院審結，依犯公然侮辱罪，判婆婆拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

判決書指出，林姓女子的媳婦為檳榔西施，2人先前因故發生爭執，林女遂於去年7月23日晚間在高雄市前鎮區一處人行道上，朝媳婦大罵，「庄頭庄尾前鎮區，大家都知道你的檳榔攤，討客兄大王！」等語，女子不滿名譽遭貶損，憤而持錄音檔向林姓婆婆提告。

林女接受偵訊時否認犯行，稱錄音檔並非她的聲音，她只有說過「妳這裡的檳榔攤一個過一個，我知道的就有3個小孩3個爸爸，其他的我就不知道了」等語；但檢察官核對證據後，認為音檔的聲音的確為林女，犯行屬實，依法將林女起訴。

高雄地院法官認為，林女不以理性方式處理與媳婦之間的糾紛，用不堪的言語辱罵媳婦，無視媳婦的人格尊嚴，顯見法治觀念淡薄，實在不該；考量林女不認罪，但已支付調解金額3萬元等，依犯公然侮辱罪，處拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。