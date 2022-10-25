雲林媳婦女兒返鄉「聲」援，張麗善（前右二）發表競選主題曲。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善25日在虎尾鎮天后宮前發表競選主題曲《縣長繼續支持張麗善》，此首歌曲由「雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會」創會會長陳麗芳填詞譜曲，希望大家藉由琅琅上口的歌曲更了解張麗善，支持她繼續當縣長，30名雲林媳婦女兒現場大合唱，展現旅外雲林姊妹支持張連任的氣勢。

陳麗芳表示，這首《縣長繼續支持張麗善》曲風輕快、節奏感強，呼應張麗善縣長施政的明快與效率，也如同歌詞中提到「日夜守護雲林攏袜倦」1天當3天勤於縣務的寫照。張縣長待人誠懇、作事認真，深獲鄉親肯定與認同，希望大家能藉由歌曲更了解張麗善縣長的用心。

雲林鄉親同心會會長夫人丁怜鈞說，過去3年多，張麗善縣長珍惜鄉親囑託，努力為故鄉打拚，為長輩孩子爭取很多福利。她回到雲林經常詢問親朋好友「張麗善作得怎麼樣？」大家都是豎起大拇指稱讚，因此這次聽到姊妹會要製作歌曲支持張縣長連任，毫不猶豫就加入，用行動力挺她。

張麗善表示，受到雲林旅外鄉親贈歌非常感動，也很感謝鄉親姊妹們的肯定，許多旅外鄉親都反映，這幾年雲林的能見度大增，身為雲林人的光榮感也上升，所以作出好政績不只造福縣內民眾，更可以讓雲林同鄉會更加團結，讓他們對家鄉的向心力更強，有志一同期盼雲林縣愈來愈好。

張麗善認為，《縣長繼續支持張麗善》這首歌充分展現自己「一心奉獻為雲林」的心聲與行動，這次提出「2030前進雲林」政見，就是要讓雲林接軌國際，讓更多人看到雲林，就像歌詞所說「雲林上場、帶來新的氣勢」，現在更要加速前進，展望美好的2030年。