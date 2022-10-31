11月26日將舉行九合一公職選舉及「18歲公民權」修憲案，雲林縣長張麗善昨(30日)在臉書談到，相信年輕人就是相信台灣的未來，這三年多以來，致力在雲林打造友善青年的環境，希望與雲林的年輕人一起創造更好的未來，因此鼓勵大家為年輕人投下信任票，和她一起支持18歲公民權。

張麗善指出，我們都曾年輕，甚至希望自己永遠18歲，當時的我們，就跟現在的年輕人一樣，青春稚嫩、滿懷熱血，覺得張開雙手就能擁抱世界，即使跌倒擦傷仍然無所畏懼，我們都想為這塊土地擔負更多責任。

上任三年多以來，張麗善表示，致力在雲林打造友善青年的環境，縣府成立青年事務諮詢委員會 、開辦各式青年知能課程、爭取「中區青聚點」落腳雲林、舉辦各式藝文活動、擘畫產業園區，並招商引資、創造就業機會，更募款設置雲林縣青年創業補助金，鼓勵青年留鄉、返鄉、並參與公眾事務，我們希望與雲林的年輕人一起創造更好的未來。