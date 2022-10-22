南部一名黃姓女子，不滿住在公寓樓上的邵姓女子經常「尿尿太大聲」吵到她，因此拿鐵鎚敲打天花板抗議，未料卻引發邵女不滿，與同居人一起找管理員到黃女家門口吵架，還對黃女大罵數句三字經，黃女怒提告，法官依公然侮辱罪判邵女罰5仟元，得易服勞役。

根據判決書，當是兩名女子住在高雄市同一棟公寓大樓，黃因不滿住在樓上邵女，在家中尿尿聲音過大，在今年1月11日21時許，持鐵鎚敲打天花板，提醒邵女尿尿小聲一點，邵女因而心生不滿，先由其同居人偕同管理員，下樓到黃女家門口找她，邵女也立刻趕到場，並隔著門與在屋內的黃女高聲爭吵，還現場以「衝三小」、「撞三小」、「幹你娘」等粗鄙言詞辱罵黃女，黃女一怒下提告。

邵女審理時坦承口出「衝三小」、「撞三小」、「幹你娘」等詞，但否認有公然侮辱之犯行，辯稱：我不是在辱罵她，只是抒發我的情緒。

但法官認定，「衝三小」、「撞三小」、「幹你娘」乃粗鄙言語，在社會通念及口語意義上，含有輕侮、鄙視之意，足使受辱罵者感到難堪與屈辱，另外案發地點是在集合式住宅之6樓住戶區域，屬特定住戶均得自由進出之場所，案發時有管理員、之同居人、黃女及隔壁鄰居在場，已符合「公然」之要件。

法官審理後，審酌其邵女矢口否認犯行之態度，且至今未與黃女達成和解，賠償她所受精神上損害，以及邵女係以俗稱三字經或侮辱性之上開言詞辱罵，

依公然侮辱罪判罰5仟元，得易服勞役。