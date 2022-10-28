2022年10月31日為「萬聖節」，參加今年萬聖節的打扮您想好了嗎？南瓜、星星、月亮、稻草人、貓頭鷹、可愛設計的卡通、魔術師、巫婆、骷髏人還是魔鬼？但並不是所有人都適合裝扮成骷髏人還是魔鬼，萬聖節期間湊熱鬧玩一玩開心也無妨，但安全、平安最為重要。

以下七種人不要在萬聖節扮骷髏人或魔鬼，容易被陰邪靈體干擾而"卡陰"，造成運勢或身體的不好影響。

一、生肖犯太歲

今年2022年犯太歲的生肖為屬虎及猴，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾。

二、大病未癒

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

三、運勢不佳

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

四、印堂發黑

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。

五、睡眠不足

如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。

六、飲酒人士

飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。

七、孕婦

懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）