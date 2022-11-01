南韓首爾梨泰院的推擠事件，導致150多人死亡，震驚全球。事發後南韓政府全力動員、協助善後，卻傳出失蹤通報好幾千人，「這些人到底跑去哪了」，成為網友大哉問。

「畢竟是通訊發達的首爾欸，又不是長白山那種荒郊野外」，網友好奇，事件發生後，除了已知的傷亡人數，通報失蹤數竟不斷攀升 ，最新統計超過4000人。原PO在批踢踢發問，「照理說輕傷或沒受傷的人，都可和親友聯絡上，這些人不可能憑空消失吧」。

貼文分享後引發討論，因現場很多年輕人，或許從外地來首爾念書、工作，家人只知道要去參加萬聖節活動，一看見新聞又突然找不到人，急得報失蹤，「擠到手機掉了，暫時無法報平安」、「可能人還在醫院治療中」。

「應該是還沒銷案」，不少網友異口同聲，認為事發後本來就會接到非常多的通報，有的個案甚至重複通報，但實際找到人後，又忘了向警政單位銷案，數字一直累積；也有可能警政單位多頭馬車，數字重複計算。