北市警大安分局動員警力，執行「清樓專案」搜查。（警方提供）

鑒於近日新北市發生詐欺虐囚「台版柬埔寨」重大治安事件，警政署要求各地方警察，加強查察失蹤人口、警示帳戶與轄內旅宿業，北市警大安分局7日晚間9時立即報准執行「清樓專案」，針對轄區內旅(社)宿業、日租套房、民宿及其他出租大樓、公寓等處所，全面清查救援可能遭拘禁的人頭帳戶被害人，展現打擊詐欺、維護治安決心。

警方表示，詐騙手法層出不窮，詐騙集團已一改過往透過掮客招募車手模式，改以網路社群軟體刊登求職及貸款等訊息誘騙民眾，再以面試、審核貸款信用為由相約見面。

詐團等被害人前往指定地點，立即施以拘禁，強行沒收手機斷絕對外聯繫並施以暴行，迫使被害人提供名下金融帳戶供詐騙集團洗錢，淪為詐騙車手，近期更甚以高薪海外求職為誘餌，詐騙國人離境再結合人蛇集團強押被害人從事跨國詐騙。

大安分局長范織坤表示，現行詐騙猖獗，資訊不明的網路求職或非法貸款管道均為詐騙陷阱，民眾應對此類訊息更加審慎判斷，切勿因此被迫加入詐騙集團，警方也將持續全力打擊詐欺犯罪，尋根瓦解詐騙集團，保護民眾安全。

士林地檢署偵辦這起「台版柬埔寨」求職詐騙凌虐案，11月2日接獲新北市警通報，截至7日已經發動5波搜索，共計24名涉案人，救出58人遭受囚禁、虐待被害人，3名被害人死亡，其中主嫌35歲陳樺韋，綽號「茶董」，6日裁准羈押禁見，全案刻由檢警偵辦中。

警政署6日也為此展開今年第5波打詐掃黑專案，有6大掃蕩重點與執行項目：

1、詐欺犯罪集團及黑幫涉有不法者，若涉私刑拘禁，則以人口質押重罪究辦。

2、受理失蹤人口列重大刑案追查，並回溯清查近年來之失蹤人口，挖掘被害。

3、持續查訪旅館、民宿及日租套房、社區大樓出租房等。

4、強化友善通報網，增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制。

5、主動查找警示帳戶開戶人，清查帳戶流向，無法聯繫者列高風險名單啟動偵查。

6、對社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，配合台高檢啟動即時下架機制，並追查貼文者身分依法究辦。